Ekonomist Yeşilada: ‘Finans satrancı’ oynanıyor; KKM çok hızlı çözülür

İstanbul Analytics’ten ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir ‘finans satrancı’ oynandığını, hükümetin TL’nin değerini korumak için kullandığı başlıca uygulamalardan kur korumalı mevduatın (KKM) seçimlere doğru marttan itibaren çok hızlı çözüleceğini öngördü.

Yeşilada’ya göre, CHP lideri söylemleriyle Erdoğan’a “Aldığın kararların faturasını seçimden sonra benim kazanacağım döneme atamazsın, kendi döneminde sonuçlarıyla yüzleş” diyor.

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AKP hükümeti, para politikasında attığı hatalı adımlar yüzünden dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatı (KKM) devreye almıştı. Bunda döviz kurundaki artış mevduat sahiplerine ödenen faizi aşarsa üstü Hazine’den veya Merkez Bankası’ndan, yani cebimizden tamamlanıyor.

Gelecek seçimlerde muhalefetin adayı olarak ismi en çok dillendirilen Kılıçdaroğlu’ysa geçen haftaki bir konuşmasında, “Ülke ekonomisine yerleştirilmiş atom bombası” diye niteleyerek, “Bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok” demişti.

Buna hükümetten tepkiler gecikmemişti, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu çıkışı ‘vatanseverlikten uzak’ bulmuştu.

‘Seçim kazandırmaz’

Youtube’daki bir programda konuşan ekonomist Yeşilada, Rusya ve Körfez ülkelerinden Türkiye’ye belli bir kaynak aktarılacağına dair haberleri de değerlendirdi.

Yeşilada şunları kaydetti: “Diyelim ki Rusya’dan 50 milyar dolar geldi. Bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim kazandırır mı? Kazandırmaz. Tek oy bile getirmez. Yüzde 80 enflasyon üretiyoruz; para geldi, harcamaları iki misline çıkardın, ne olur enflasyon? Yüzde 160’a çıkar. Türkiye’de harcamalar cari açığa sıçradığı için (Rusya Devlet Başkanı) Putin’in verdiği paranın büyük bölümü cari açığı finanse etmeye gider. Ayrıca gelecek paranın büyük bölümü iktidara yakın isimlere gider.”

Bundan sonra TL’nin değer kazanmasının AKP’ye oy kazandırmayacağını düşünen Yeşilada, “Türkiye’de halkın derdi işsizlik, yoksulluk. Bunları TL değer kazansa da çözemiyorsun. TL’nin değer kazanması da bundan sonra harcamalar tarafından enflasyonu körükleyecek bir etki yapacaktır” dedi.