Nebati’den Kılıçdaroğlu’nun ‘KKM’ açıklamasına: Vatanseverlikten uzak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat (KKM) sistemini eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na sataştı: “Her bakımdan vatanseverlikten uzaktır.”

Görsel: Diken

Edirne’de konuşan Kılıçdaroğlu kur korumalı mevduat sistemini “Ülke ekonomisine yerleştirilmiş atom bombası” diye niteleyerek şunları demişti: “Kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil.”

AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor.

Ocak sonunda şirketlerin 2021 son çeyrek kur farkı gelirlerine vergi istisnası sağlanmasıyla birlikteyse şubatta şirketler hızla KKM’ye dönmüştü. Şubat başında 13,59 civarındaki dolar/TL’nin son zamanlarda 18 sınırını test etmesi dikkate alındığında ilk KKM vadesi tamamlandığında şirketlerin altı aylık getirisi yüzde 31,80 seviyelerinde olacak. Döviz mevduatından dönüş olduğu için şirketlerin KKM hesabında aradaki kur farkı Merkez Bankası tarafından karşılanacak.

Merkez Bankası ağustosta yoğun bir kur korumalı mevduat (KKM) mesaisi yapacak. Şirketlerin döviz mevduat dönüşüyle hak kazandıkları KKM hesaplarında altı aylık ilk vadeler dolmaya başladı.

‘Dengeleri sağlamlaştırmak adına devreye aldık’

Nebati, Twitter hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek şunları yazdı: “Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) finansal istikrarı temin etmek ve makroekonomik dengeleri sağlamlaştırmak amacıyla devreye aldığımız uygulamalardan biridir.

Bu uygulamayla temel hedefimiz olan finansal istikrar sağlanmış; vatandaşlarımızın tasarruflarını milli para birimimiz olan TL cinsi hesaplarda tutmaları özendirilerek döviz talebi sınırlandırılmıştır. Uygulamayla tasarruflarını döviz yerine TL cinsi hesaplarda değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın döviz kuru değişimlerinden etkilenmemesi sağlanmaktadır.

Dolayısıyla, mevduat sahiplerinin hem TL faizinden hem de döviz kurundaki artıştan aynı anda getiri elde etmeleri söz konusu değildir. Vade sonunda kurdaki artış TL faizini aşarsa yalnızca kurdaki artış kadar; aksi durumda ise en fazla yıllık yüzde 17 getiri elde edilmektedir.

‘Spekülatif açıklamalar‘

KKM uygulamasından yararlanan vatandaşlarımızın toplam mevduat büyüklüğü bankacılık sistemindeki toplam TL mevduatların yaklaşık üçte birine, toplam vadeli mevduat hesaplarının ise yarısına yakınına ulaşmıştır. ‘Bir avuç insanın bundan faydalandığı’ iddiasının aksine uygulamaya vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği açıktır. KKM uygulaması için asgari mevduat tutarı bulunmamakta, isteyen her vatandaşımız bu üründen faydalanabilmektedir.

KKM uygulamasının finansal istikrar ve makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkilerini yok sayarak gerçeği çarpıtmaya çalışmak kesinlikle milletimizin ortak menfaatlerini gözeten bir yaklaşım değildir. Ana muhalefet partisi genel başkanının yıkıcı muhalefet uğruna devlette devamlılık esastır yaklaşımına ters, finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır. Böylesi ciddiyetsiz ve spekülatif açıklamaları milletimizin takdirlerine bırakıyorum.”