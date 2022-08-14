EGM, polis sınavında ‘soru benzerliği’ iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavıyla ilgili soru benzerliği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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‘Kariyer Hocam’ adlı yayın, ‘Misyon Koruma Deneme’ kitapçığındaki 14 sorunun aynı, 18’inin de benzer şekilde 26 Haziran’daki PAEM 7’nci dönem sınavında çıktığını duyurmuştu.

EGM’nin yazılı açıklamasında, sınavla ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiğinin tespit edildi belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi’nce oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır” dendi.