Kılıçdaroğlu ‘kariyer sınavı’ çağrısını yineledi: Gelin birlikte çözelim bu işi

İktidara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin tabi tutulduğu ‘kariyer sınavı’na beraber alternatif üretme çağrısını yineledi: “Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi.”

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere verilen eğitim programının ardından 26 Eylül-3 Ekim arası yazılı sınavlar düzenleyecek. Sınav neticesinde ‘uzman öğretmen’, ‘başöğretmen’ gibi unvanlar kazanılacak.

Öğretmenler böyle bir sınava sokulmayı ‘onur kırıcı’ bulduklarını dile getirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da iktidarı işbirliğine çağırıp “Gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim” demişti.

Çağrısı karşılık bulmayan CHP lideri, bu sefer öğretmenlere seslenip “Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz” diye konuşmuştu.

Konu gündemdeki tazeliğini korurken, Milli Eğitim Bakanı Özer, dün bu sınavı eleştirip “Bakanları da göreve başlamadan önce yeterlilik sınavına sokalım” diye ‘öneren’ Habertürk yazarı Fatih Altaylı’yı aramıştı.

Altaylı bakanla arasındaki konuşmayı köşesine taşımış, öğretmenlerin sınava tabi tutulması yerine lisansüstü eğitim ve doktoraya yönlendirilmesini önerdiğini söylemişti.

Yazıda bakanın cevabı şöyle aktarılmıştı: “Biz de tam bunu düşündük. Ama ne yazık ki, öğretmen sendikaları ayağa kalktı. Kabul etmeyiz dediler.”

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden bakanın bu sözünü hatırlatarak şunları yazdı: “Milli Eğitim Bakanı Özer ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini.”