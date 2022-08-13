Fatih Altaylı: Bakanlar da sınava girsin mi

Öğretmenler, meslekte 20-30 yıl geçirdikten sonra kendilerine bir sınav yapılmasını ve değerlerinin bu sınavla ölçülmesini onur kırıcı buluyorlar.

Ben ise bunu büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir durum. Sınavı geçersen başöğretmen olacakmışsın da, uzman öğretmen olacakmışsın da, zart olacakmışsın da zurt olacakmışsın da! Madem öyle hadi paçanız sıkıyorsa gelin kamudaki tüm atamalara aynı kriteri getirelim.

Var mısınız!

Mesela bakanlardan başlayalım. Ne olsa artık seçimle değil atamayla geliyorlar. Bakanları da göreve başlamadan önce “yeterlilik sınavına” sokalım. Atandığı bakanlığı yürütecek bilgi, beceri, tecrübe ve yeteneğe sahip mi diye sınava girsinler.

Fatih Altaylı’nın yazısı