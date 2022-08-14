Erdoğan’dan sonra Nebati de zincir marketleri ‘fiyat indirmeye’ çağırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirim sonrası zincir marketlerin fiyatları düşürmesini beklediğini söyleyerek “Fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde marketleri yurttaşları ‘dara sokmakla’ suçlayarak, Et ve Süt Kurumu’nun geçen günlerde açıkladığı yüzde 25’lik indirimi hatırlatmış ve konuyla ilgili Tarım Kredi Kooperatif müdürüyle de görüştüğünü söylemişti: ”Tarım Kredi’nin diğer ürünlerinde de, şeker, ayçiçek yağ, 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın, sen başa baş çalışacaksın.”

Bu açıklamaların ardından Tarım Kredi Kooperatif, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos itibariyle indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

Dün konuşan Erdoğan, “Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak” demişti.

Ekonomi alanında genel kabul görmüş görüşlere bağlı olan uygulamalara ‘ortodoks politika’ deniyor. Nebati’yse sene başında “Biz ortodoks (genel kabul görmüş) politikaları bir kenara koyduk, artık heterodoks” demişti. Uzmanların uyarılarının aksine Türkiye, ‘ekonomist’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarıyla faiz indirme sürecine girmişti. Sonuçsa rekor enflasyon ve TL’deki değer kaybı oldu.

‘Gıda sektörümüzün olumlu gelişmelere göre hareket edeceklerine inanıyoruz’

Nebati, bugün Twitter hesabı üzerinden Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki indirimi hatırlatarak şunları yazdı: “Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.

Küresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz Şubat ayında kırdığı rekorun ardından, düşüş trendine girerek Nisan ayında yüzde 0,8; Mayıs ayında 0,6; Haziran ayında 2,3 ve Temmuz ayındaysa yüzde 8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak ‘Birlikten Berekete’ anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız.”