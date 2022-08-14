TCDD, 4 milyar lira zarar ‘hedefliyor’

TCDD yönetimi, 2022’de 3 milyar 968 milyon 960 bin lira zarar öngörüldüğünü açıkladı.

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Raylı taşımacılık tekeli TCDD yıllardır zarar ettiği için kendisine iç kaynak yaratamıyor ve sürekli bakanlıkların bütçesinden transferlerle ayakta duruyor. Son dokuz yıldaki zararın 24 milyar TL’ye tırmandığı belirtilirken, kamuya borçsa 2,5 milyar liraya dayandı.

TCDD’nin yolcu taşımacılığı kısmının özelleştirilmesi için bazı hazırlıkların yapıldığı da öne sürülmüştü.

Kurum hakkında daha önce hükümete yakın inşaat şirketlerinin dahil olduğu bazı yolsuzluk iddiaları da ortaya atılmıştı.

Sözcü’den Emin Özgönül’ün haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini TCDD yönetiminin yanıtı Meclis KİT Komisyonu’nda okundu.

TCDD’nin yanıtı şöyle: “Teşekkülümüz 2022 yılında 3 milyar 968 milyon 960 bin lira zarar programlamıştır.”

Sertel’se buna şöyle karşılık verdi: “Bedava yolcu taşısan bu kadar zarar edilmez. Kurumu özelleştirip satacaklar, önce zarar ettirip değerini düşürüyorlar.”