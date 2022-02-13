Akşam Postası / 13 Şubat 2022

Altı muhalefet liderinden yazılı açıklama: Yarının Türkiyesi için önemli bir adım attık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla bir araya gelen altı muhalefet lideri yazılı açıklama yayınladı. Liderler 28 Şubat’ta tekrar bir araya gelecek.

HDP’li Buldan: Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğine ilişkin, “Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz” dedi.

Eleştirilerin odağındaki RTÜK: Haberlerin legal olarak yayılmasından yanayız

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yabancı medya kuruluşlarına lisans zorunluluğu kılmasına dair açıklamasında, ‘haberlerin legal olarak yayılmasından yana olduklarını’ bildirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası başkanı: Mazotta ve elektrikte de KDV indirilmeli

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, gübrede, yemde, mazotta, ilaçta; sulama suyunda kullanılan elektrikte de KDV indiriminin yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Muş’tan marketlere indirim uyarısı: En ağır yaptırımları uygularız

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesine ilişkin düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirtti.

Üç il ve 758 ilçenin nüfusunu sollayan mahalle

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 798 kişiyle üç ilin ve 758 ilçenin nüfusunu geçti.

Türkiye’nin afet risk haritası çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı afet risk haritasına göre, Türkiye’de 2021’de 107 sel ve su baskını, 66 orman yangını, 16 kar/tipi olayı ile 39 heyelan meydana geldi.

CHP, İstanbul’un tüm meydanlarında ‘zam duvarı’ açtı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için İstanbul’da 39 ilçenin meydanlarına ‘zam duvarları’ açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar, tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi.

KDK, doğalgaz faturasına yansıyan fazla bedelin iadesini sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğalgaz sayaç değişikliği sonrası gelen faturasında yanlış hesaplama yapılan kişinin başvurusunda, ilgili kuruma tavsiye kararı vererek fazladan alınan bedelin iadesini sağladı.

Prof. Akdur: Kulaktan dolma bilgilerle vitamin, mineral yutmayın

Pandemi vitamin ve minerallere ilgiyi artırdı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler çeşit çeşit vitamin, multi vitamin, mineral yutuyor.

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminlere göre Türkiye, haftanın büyük çoğunluğunu güneşli bir havayla geçirecek. Hava sıcaklıklarında da hissedilir bir yükseliş yaşanacak. Ancak cuma ve cumartesi Karadeniz bölgesinde yağışlar geri dönecek.

TİP’ten ‘Müdahale Kongresi’: Ülkenin yüzde 99’u çalışıyor, yüzde 1’i yiyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 61’inci kuruluş yıldönümünde İstanbul’da ‘Müdahale Kongresi’ adıyla bir kongre düzenliyor.

İYİ Partili Erdem: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazımız yok

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olmadığını açıkladı.

KDV’si yüzde 1’e düşürülen temel gıda ürünleri neler?

Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indiren karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Yarından (14 Şubat) itibaren geçerli indirime tabi ürünler arasında şeker, su, yumurta, et, balık, un, yağ ve bal da var.