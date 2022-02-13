Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminlere göre Türkiye, haftanın büyük çoğunluğunu güneşli bir havayla geçirecek. Hava sıcaklıklarında da hissedilir bir yükseliş yaşanacak. Ancak cuma ve cumartesi Karadeniz bölgesinde yağışlar geri dönecek.

Haftalık Hava Durumu

(13 – 19 Şubat 2022)

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Güneydoğu kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/iGv06fdO58 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 12, 2022

MGM tarafından bugün yapılan uyarıdaysa Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevrelerinde hafif yağmurlu geçeceği öngörüldü. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunurken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.