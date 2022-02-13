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Yaramazlara biraz batar!

CHP, İstanbul’un tüm meydanlarında ‘zam duvarı’ açtı

CHP İstanbul Gençlik Kolları, fahiş zamlara dikkat çekmek için İstanbul’da 39 ilçenin meydanlarına ‘zam duvarları’ açtı. Duvarlara faturalarını asan vatandaşlar, tepkilerini yazdıkları notlarla dile getirdi.

Fotoğraf: CHP İstanbul Gençlik Kolları

Tüm ilçelerin meydanlarına kurulan panolara faturalarını asan İstanbullular, ‘Söz Senin’ başlığı altına da zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.


CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan yapılan açıklamada, “39 ilçemizin meydanlarında; vatandaşımızın özgürce tepkisini paylaşabilmesi için ‘zam duvarı’nı açtık. Hepimizi derinden etkileyen bu zamlar geri kaldırılana kadar halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dendi.

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