KDK, doğalgaz faturasına yansıyan fazla bedelin iadesini sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğalgaz sayaç değişikliği sonrası gelen faturasında yanlış hesaplama yapılan kişinin başvurusunda, ilgili kuruma tavsiye kararı vererek fazladan alınan bedelin iadesini sağladı.

AA’nın KDK’nın açıklamasından aktardığına göre İstanbul’da yaşayan bir kişi iki ay süreyle doğalgaz faturası gelmemesi üzerine ilgili kuruma durumu bildirdi. Bunun üzerine sayacında arıza tespit edilen başvurucunun sayacı değiştirildi.

Değişiklik sonrası gelen faturasında, en son ödediği faturayla ilk ve son okuma tarihleri arasında tutarsızlık olduğunu fark eden başvurucu fazladan yansıyan miktar olduğunu belirterek KDK’ya başvurdu.

Başvurucuyla benzer tüketim eğilimine sahip müşterilerin tüketim ortalamasını ve başvurucunun son iki yılın aynı dönemine ait tüketim ortalamasını karşılaştıran KDK, kıyas bilgilerine yönelik hesaplama ayrıntılarında başvurucuya 27 bin 405 metreküp fazladan faturalandırma yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine başvurucuya yansıtılan bedelin iadesi yönünde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketine tavsiyede bulundu.

Şirket, başvurucunun mağduriyetinin giderildiğini ve fazla alınan ücretin ödemesinin başvurucuya yapıldığı yönünde KDK’ya bildirimde bulundu.