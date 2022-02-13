TİP’ten ‘Müdahale Kongresi’: Ülkenin yüzde 99’u çalışıyor, yüzde 1’i yiyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 61’inci kuruluş yıldönümünde İstanbul’da ‘Müdahale Kongresi’ adıyla bir kongre düzenliyor.

Fotoğraflar: İleri Haber

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki kongreye binlerce kişinin yanı sıra birçok sendika, emek örgütü ve siyasi parti temsilcisi de katıldı.

TİP sözcüsü ve İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, kongre açılışındaki konuşmasında, ‘adıyla, sanıyla, şanıyla sosyalist Türkiye Cumhuriyeti’ istediklerini, isteklerinin bu kadar basit olduğunu söyledi.

Kadıgil, “Ülkenin yüzde 99’u cahil” diyenlere “Bu ülkenin yüzde 99’u çalışıyor, yüzde 1’i ise yiyor” sözleriyle seslenirken, “Biz gece gündüz çalışalım, bunlarda yattıkları yerden yesinler. Bunca yalanın sebebi bu” ifadesini kullandı.

Parti sözcüsü, ‘Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti’ni istemenin saçma olduğunu’ söyleyenlerin bulunduğunu belirterek “Saçma olan bizim istediğimiz dünya değil, saçma olan içinde yaşadığımız, maruz kaldığımız bu dünya” dedi.

Kadıgil şöyle devam etti: “Bizim bir davamız var, planımız var. Saray rejimini yeneceğiz, sonrasında da ülkeyi patronlara teslim etmemizi bekleyenler varsa açıkça söylüyoruz çok beklerler. Biz sadece AKP’en değil, AKP’ler yaratan bu düzenin kendisinden kurtulmak istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ‘Haydi başlayalım’ diyoruz. Okullarımızı, meclisimizi, derelerimizi, hastanelerimiz, hepsini bu haramilerden geri alacağız. Bu yolda yalnız değiliz.”

Kadıgil’in konuşmasının ardından Moğollar grubu sahne aldı.