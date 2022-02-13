TİP’ten ‘Müdahale Kongresi’: ‘Bu kabusu bitirme konusunda kararlıyız’

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 61’inci kuruluş yıldönümünde İstanbul’da düzenlenen ‘Müdahale Kongresi’ne binlerce kişi katıldı.

Fotoğraflar: İleri Haber

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’ndeki kongreye birçok sendika, emek örgütü ve siyasi parti temsilci gönderdi.

TİP sözcüsü ve İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, kongre açılışındaki konuşmasında, ‘adıyla, sanıyla, şanıyla sosyalist Türkiye Cumhuriyeti’ istediklerini, isteklerinin bu kadar basit olduğunu söyledi.

Kadıgil, “Ülkenin yüzde 99’u cahil” diyenlere “Bu ülkenin yüzde 99’u çalışıyor, yüzde 1’i ise yiyor” sözleriyle seslenirken, “Biz gece gündüz çalışalım, bunlarda yattıkları yerden yesinler. Bunca yalanın sebebi bu” ifadesini kullandı.

Parti sözcüsü, ‘Sosyalist Türkiye Cumhuriyeti’ni istemenin saçma olduğunu’ söyleyenlerin bulunduğunu belirterek “Saçma olan bizim istediğimiz dünya değil, saçma olan içinde yaşadığımız, maruz kaldığımız bu dünya” dedi.

Kadıgil şöyle devam etti: “Bizim bir davamız var, planımız var. Saray rejimini yeneceğiz, sonrasında da ülkeyi patronlara teslim etmemizi bekleyenler varsa açıkça söylüyoruz çok beklerler. Biz sadece AKP’en değil, AKP’ler yaratan bu düzenin kendisinden kurtulmak istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ‘Haydi başlayalım’ diyoruz. Okullarımızı, meclisimizi, derelerimizi, hastanelerimiz, hepsini bu haramilerden geri alacağız. Bu yolda yalnız değiliz.”

Kadıgil’in konuşmasının ardından Moğollar grubu sahne aldı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Türkiye’nin aydınlık geleceğini alkışlayalım” diyerek Lila, Migros depo, Yemeksepeti ve Farplas işçilerini ‘selamladı.’

Fotoğraflar: TİP

Baş şöyle devam etti: “Kayyuma direnen Boğaziçilileri, Barış Akademisyenlerini, Gülsüm-Sami Elvan’ı alkışlayalım. Bizim kahramanlara ihtiyacımız yok, işte buyuz, bu salonu dolduranlarız, biz ülkenin aydınlık yüzüyüz. Bizim sahte kahramanlara ihtiyacımız yok. İşte biz buradayız. Biz bu ülkeyi işçiler düzeltecek dediğimizde güvendiğimiz işte bu işçi sınıfı. Bugün TİP, Türkiye’nin her yerinde emekçilerin yan yana geldiği bir odak haline geldi. Amacımızı gizlemiyoruz. Amacımız bu düzene son vermek. Biz artık başka bir dünya mümkün demiyoruz. Bu dünyayı yeniden başka şekilde kuracağız diyoruz.

Erdoğan’la ant olsun ki hesaplaşacağız. Hesaplaşacağız ki geri dönmesinler. Bu büyük yürüyüşün temel hedefi bir yeniden kuruluştur. Bizden çaldıklarını geri alacağız. Gönlümüz rahat, ufkumuz açık. Çünkü biliyoruz ki Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yok. Biz bu ülkenin insan gücünün zenginliğine güveniyoruz. Biz bu ülkeyi yeniden laik bir ülke haline getireceğiz.

Biz bu kabusu bitirme konusunda kararlıyız. Türkiye, dün akşam yayınlanan o fotoğrafa sığmaz. Bugün AKP’nin yıkılışı için gün sayıyorsak, bu en çok halkın eseridir. Türkiye’nin geleceği halk ittifakıdır. Türkiye’de siyaseti yeniden kurmak istiyoruz. Saray soytarıları size sesleniyoruz, bugün büyük bir adım attık. Saray iktidarı yıkılacak, emekçilerin düzeni kurulacak.”