İYİ Partili Erdem: Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazımız yok

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olmadığını açıkladı.

Halk TV’de ‘İnan Demirel ile Asıl Mesele’ programına katılan Erdem, CHP liderinin adaylığına partisinin bir itirazı olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Hiçbir suretle yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak adayı olabilir, buna partimizin en ufak bir itirazı yoktur. Sadece bir ittifak adayı olarak cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa belirleneceği için buna Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin de dahil olduğu, o sırada ‘millet ittifakı’na kim dahil ise o partilerin sayın genel başkanları ve kurulları birlikte karar verecekler.”

‘Millet ittifakında CHP ve İYİ Parti var’

‘Millet ittifakı’nda şu anda CHP ve İYİ Parti’nin olduğunu belirten Erdem, “Unutmayalım ki, ‘millet ittifakı’ dediğimizde biz aslında şu an, sadece CHP ve İYİ Parti’den söz ediyoruz. Yerel seçimlerde de sadece İYİ Parti ve CHP vardı” ifadelerini kullandı.

Dün altı partinin liderinin bir araya gelmiş olmasının çok önemli olduğuna değinen Erdem, “Ama bu masa şu an için bugün itibariyle bir ittifak masası değil. İttifak masası ilan edildiğinde, ona da inşallah geleceğiz, ümit ederiz ki bu masa ittifak masası haline gelecek” dedi.

‘Kimin aday olmadığını biliyoruz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başbakanlığa aday olduğuna dair açıklamasını hatırlatan Erdem şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı makamından daha kıymetli bir makam var mı bu ülkede? Şu anda kimlerin aday olduğunu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere bilmiyoruz. Hiç kimse ağzından net olarak çıkardı mı? Ama kimin aday olmadığını biliyoruz. Sayın Meral Akşener, ‘Ben cumhurbaşkanı adayı değilim, parlamenter sisteme geçeceğiz ve ben başbakanlığa adayım‘ dediği zaman kendi nefsinden, kendisi için bütün alkışlardan -İYİ Parti’nin neferlerinin de o an için üzüldüğü ama bunu dahi bir tarafa bırakarak- ve Türkiye için bu makamdan vazgeçmiş bir kişi.”