Son 24 saat: 276 can kaybı, 73 bin 787 vaka

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 73 bin 787 kişi hastalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel verileri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Buna göre bir günde 70 bin 169 kişi iyileşirken, 419 bin 556 test yapıldı.

Koca, 6-12 Şubat tarihlerinde yeni vaka sayısının, iyileşenlerden 106 bin fazla olduğunu belirtti. Diğer deyişle aktif vaka sayısı 100 binden fazla arttı.

Bakan şunları yazı: “Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler.”