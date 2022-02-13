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Yaramazlara biraz batar!

Öztrak’a göre ‘Londra seferi’nin nedeni: 25 milyar dolar dış finansman ihtiyacı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Britanya’nın başkenti Londra’ya gitmesinin nedeni olarak dış finansman açığını gösterdi.

Hükümet, Türkiye’den büyük ölçüde çıkan yabancı yatırımcıların ilgisini tekrar artırmak için çalışma başlatmış, bu kapsamda ekonomi yönetimi yurt dışındaki belli başlı finans merkezlerine tur hazırlığına girişmişti.


Nebati de bu kapsamda Londra’ya giderek toplantı düzenlemişti.

CHP’li Öztrak, ziyareti Twitter’dan şöyle yorumladı: “Hazine’nin 2022’de yaklaşık 25 milyar dolar dış finansmana ihtiyacı var. Bu, benzer ekonomiler içinde, en yüksek dış finansman ihtiyacı. Apar topar Londra’ya koşmalarının ve sürekli ‘Londra’ya selam vermemiz lazım’ demelerinin nedeni de işte bu hakikatte yatıyor.”

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Nedir bu ‘yaşanan’lardan çektiğimiz!

Birçok metinde, özellikle haberlerde, ama konuşmalarda da ‘yaşanan’ kelimesi çıkıp duruyor karşımıza. Bir iki yıldır, iki kitap çalışması için Türkçe yazılmış, kurgu olmayan 200 kadar kitap okudum, artık yaşamayan yazarlarımızın elinden çıkmış, bunlarda galiba hiç rastlamadım ‘yaşanan’ kelimesine. Demek ki son yıllarda tedavüle girmiş, yaygınlık kazanmış. Yaygınlık demek az, ‘yaşanan’sız cümle kurulamıyor gibi.

Bu genç kızlar da kim?

Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.