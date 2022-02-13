Öztrak’a göre ‘Londra seferi’nin nedeni: 25 milyar dolar dış finansman ihtiyacı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Britanya’nın başkenti Londra’ya gitmesinin nedeni olarak dış finansman açığını gösterdi.
Hükümet, Türkiye’den büyük ölçüde çıkan yabancı yatırımcıların ilgisini tekrar artırmak için çalışma başlatmış, bu kapsamda ekonomi yönetimi yurt dışındaki belli başlı finans merkezlerine tur hazırlığına girişmişti.
Nebati de bu kapsamda Londra’ya giderek toplantı düzenlemişti.
CHP’li Öztrak, ziyareti Twitter’dan şöyle yorumladı: “Hazine’nin 2022’de yaklaşık 25 milyar dolar dış finansmana ihtiyacı var. Bu, benzer ekonomiler içinde, en yüksek dış finansman ihtiyacı. Apar topar Londra’ya koşmalarının ve sürekli ‘Londra’ya selam vermemiz lazım’ demelerinin nedeni de işte bu hakikatte yatıyor.”