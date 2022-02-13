Üç il ve 758 ilçenin nüfusunu sollayan mahalle

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 798 kişiyle üç ilin ve 758 ilçenin nüfusunu geçti.

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AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre 2021’de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü. 398 bin 122 kişinin yaşadığı Beylikdüzü’ndeki Adnan Kahveci Mahallesi de İstanbul’un en kalabalık mahallesi olma özelliğini korudu.

Geçen yıl nüfusu 10 bin 130 kişi artarak Türkiye’nin en kalabalık ikinci mahallesi olan Adnan Kahveci, 94 bin 932 nüfuslu Ardahan’ı, 85 bin 42 kişilik Bayburt’u ve 83 bin 645 kişinin ikamet ettiği Tunceli’yi geride bıraktı. Bu mahallede oturan kişi sayısı, İstanbul’un 16 bin 372 nüfuslu Adalar, 41 bin 627 kişinin yaşadığı Şile ve 76 bin 131 nüfusa sahip Çatalca’yı da geçti. Adnan Kahveci Mahallesi, 11’er nüfusa sahip Türkiye’nin en küçük 12 mahallesinden 10 bin 163 kat daha büyük, 1532’yle Türkiye’nin en az nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük’ten 73 kat daha kalabalık.

En kalabalık 10 mahalle

Türkiye’nin en kalabalık 20 mahallesinden 16’sı İstanbul’da, ikisi Diyarbakır’da, biri Kayseri’de, diğeri de Ankara’da yer alıyor. Ülke genelindeki en kalabalık 10 mahalle ve nüfus sayıları şöyle sıralanıyor: Diyarbakır Bağlar’a bağlı Bağcılar Mahallesi 141 bin 11, Beylikdüzü’ndeki Adnan Kahveci Mahallesi 111 bin 798, Başakşehir’deki Kayabaşı 108 bin 556, Küçükçekmece’deki Atakent 103 bin 195, Diyarbakır Kayapınar’daki Fırat Mahallesi 90 bin 818, Maltepe’deki Zümrütevler 88 bin 42, Kayseri Talas’a bağlı Mevlana Mahallesi 87 bin 561, Bahçelievler’deki Zafer 86 bin 758, Ankara Altındağ’a bağlı Karapürçek 83 bin 53, Küçükçekmece’deki Halkalı Merkez Mahallesi 80 bin 715.

Adnan Kahveci Mahallesi Muhtarı Seyhan Topaloğlu, geçen yıl mahallenin nüfusunun 2020’ye kıyasla 10 bin kişiden fazla arttığını belirterek, yüksek katlı sitelerin bulunduğu mahalleye gelenlerin de rahat yaşadığını söyledi.

Topaloğlu, bu mahalleye sonradan yerleşenlerin Etiler, Bebek, Sarıyer, Ümraniye, Bahçelievler ve Ataköy’den geldiğini dile getirerek, yeşil alanları bulunduğu, otopark sıkıntısı yaşanmadığı ve sakin bir yer olduğu için tercih edildiğini anlattı.

Nüfus, sekiz yılda iki kattan fazla arttı

Muhtar seçildiği 2014’te mahallenin 49 bin civarında kişinin yaşadığı mahallenin nüfusunun sekiz yılda iki kattan fazla arttığını belirten Topaloğlu şunları söyledi: “Bu yükselişe şaşırmadım. Zaten beklediğimiz bir artıştı. O kadar vatandaşımız burada, fakat yine aynı şekilde sakin, düzenli ve çok güzel bir yaşam sürüyoruz. Artışın mahallemize çok büyük bir yansıması olmadı, sadece çok güzel komşularımız geldi. Onlarla yine bu mahallede güzel bir şekilde yaşayacağız.”