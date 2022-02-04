Nüfus bir yılda 1 milyondan fazla arttı: İstanbul’da kilometrekareye 3 bin kişi 

Türkiye’nin nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 artarak 84 milyon 680 bin 273’e ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172. Toplam nüfusun yüzde 50,1’ini erkek, yüzde 49,9’u kadın.

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36’ya çıktı. Bu nüfusun yüzde 49,7’si erkek, yüzde 50,3’ü kadın.

Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7’ye yükseldi.

İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin 900

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900’e çıktı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325’le Ankara, 4 milyon 425 bin 789’la İzmir, 3 milyon 147 bin 818’le Bursa ve 2 milyon 619 bin 832’yle Antalya izledi.

En az nüfus Tunceli’de

Tunceli, 83 bin 645’le en az nüfusa sahip olan il. Tunceli’yi, 85 bin 42’yle Bayburt, 94 bin 932’le Ardahan, 145 bin 826’yla Kilis ve 150 bin 119’la Gümüşhane takip etti.

Nüfus piramidi değişiyor

Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren nüfus piramidine göre doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor.

Ortanca yaş 33,1’e yükseldi

Türkiye’de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1’e yükseldi. Ortanca yaş erkeklerde 32,1’den 32,4’e, kadınlardaysa 33,4’ten 33,8’e yükseldi.

Sinop 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip. Sinop’u, 41,2’yle Kastamonu, 41’le Balıkesir ve Giresun izledi.

20,6’yla Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip. Şanlıurfa’yı, 21,6’yla Şırnak ve 22,7’yle Siirt takip etti.

Erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip. 20,1’le Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip.

Kadınlarda 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaşa sahip. Şanlıurfa 21,1’le en düşük ortanca yaşa sahip.

Nüfusun yüzde 67,9’u çalışma çağında

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2021 yılında yüzde 67,9’a çıktı.

Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 22,4’e geriledi.

65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı yüzde 7,1’den yüzde 9,7’ye yükseldi.

İstanbul’da kilometrekareye 3 bin 49 kişi

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı’, Türkiye genelinde 2020 yılına göre bir artarak 110’a yükseldi.

İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişiyle nüfus yoğunluğu en yüksek il. İstanbul’dan sonra 563 kişiyle Kocaeli ve 368 kişiyle İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller.

Nüfus yoğunluğu en az ilse bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişiyle Tunceli oldu. Tunceli’yi, 20 kişiyle Ardahan ve Erzincan izledi.

Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğuysa 344.