Galatasaray’dan Ali Koç’a ‘psikolojik’ yanıt

Galatasaray, kendisini beka sorunu olarak gören Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u ‘psikolojide yansıtma’ üzerinden vurdu.

İsrail’e göre ABD Netanyahu’yu devirmek istiyor

İsrail yönetimi, ABD’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini devirmesinden endişeleniyor.

İlk onay çıktı: ABD TikTok’u yasaklıyor

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’un kapatılması tasarısını ezici çoğunlukla onayladı.

Vergiler eksik ödeniyor: Geçen yıl 47 milyar liralık vergi matrahı eksik beyan edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl 60 bin 242 mükellefin farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 bin 721 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini tespit etti.

Erdoğan’ın koruma ekibi trafik kazası geçirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdi. Bir polis yaşamını yitirdi, ikisi polis üç kişi de yaralandı.

Ali Koç’a göre Galatasaray Türk futbolu için beka sorunu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray’ın Türk futbolu için beka sorunu olduğunu savundu.

Eros’un katili İbrahim Keloğlan serbest

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Eros isimli kediyi katleden İbrahim Keloğlan’a iyi hal indirimiyle iki yıl altı ay hapis cezası verildi. Serbest bırakılan Keloğlan’a yurt dışına çıkış yasağı kondu.

CHP’ye ‘para sayma’ soruşturması: Üç kişi ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili üç kişi ifadeye çağrıldı.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

İş Bankası temettü dağıtacak

İş Bankası yatırımcılarına A, B, C grubu hisseleri için temettü ödemesi yapacak.

‘Demir akciğer’ Paul Alexander öldü

72 yıldır ‘demir akciğer’ içinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında öldü.