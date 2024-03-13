ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’un kapatılması tasarısını ezici çoğunlukla onayladı.

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ABD’de yıllardır devam eden TikTok tartışmasında kritik bir adım atıldı. Temsilciler Meclisi, ülkede 170 milyon kullanıcısı bulunan Çin merkezli sosyal medya platformunun kaderini oyladı.

Tasarı, 65’e karşı 352 oyla onaylandı.

Yasa tasarısına göre Çinli ByteDance şirketine TikTok’u satması için 165 gün süre verilecek.

Satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında TikTok yer alamayacak.

Söz konusu adım, ABD’lilerin kişisel bilgilerinin Çin yönetiminin eline geçmesi gerekçesiyle atıldı.

Çinli şirketse ABD’lilerin ifade özgürlüğünün ellerinden alındığını savundu.

ABD Başkanı Biden Kongre’den geçmesi halinde yasa tasarısını onaylayacağını söylemişti. Ancak senatörlerin bu konuda fikir ayrılığı var.