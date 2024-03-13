72 yıldır ‘demir akciğer’ içinde yaşayan Paul Alexander, 78 yaşında öldü.

Fotoğraf: The Dallas Morning News

Altı yaşında geçirdiği çocuk felcinden beri hayatının demir bir akciğerin içinde geçiren Paul Alexander, 27 Şubat’ta hastaneye kaldırılmış ve Covid testinin pozitif çıktığı sosyal medya hesabından doğrulanmıştı.

Sevenleri o günden beri endişeli bir bekleyiş içindeydi. Kötü haberi bugün bir süredir Alexander için bağış toplayan GoFundMe verdi.

“‘Demir Akciğerdeki Adam’ Paul Alexander dün vefat etti. Paul, çocukluğunda geçirdiği çocuk felcini atlattıktan sonra 70 yıldan fazla bir süre demir akciğerin içinde yaşadı. Bu süre zarfında üniversiteye gitti, avukat oldu ve bir de kitap yayınladı. Hikayesi çok uzaklara yayıldı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham oldu.

Az önce kardeşi Philip’le telefonda görüştük ve kendisi şu mesajı iletmek istedi: ‘Kardeşime bağışta bulunan herkese çok minnettarım. Bu onun son birkaç yılını stressiz yaşamasını sağladı. Bu para bu zor dönemdeki cenaze masraflarını da karşılayacak. Tüm yorumları okumak ve bu kadar çok insanın Paul’den ilham aldığını bilmek tek kelimeyle inanılmaz. O kadar minnettarım ki.’

Paul, özleneceksin ama her zaman hatırlanacaksın. Hikayeni bizimle paylaştığın için teşekkürler.”

Demir akciğerin içinde yaşamanın kendisini olabildiğince dolu bir hayat yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyen Paul, 1967’de Teksas’taki WW Samuell Lisesi’nden sınıfında ikinci olarak mezun oldu. Biyoloji laboratuvarına girebilseydi sınıfın birincisi olacağını düşünüyordu.

Austin’deki Texas Üniversitesi’ne geçmeden önce Southern Methodist Üniversitesi’nde okumaya devam etti, 1978’de lisans derecesi ve 1984’te hukuk diploması aldı.

Paul, baro sınavını geçip aile hukuku alanında çalıştığı 1986’ya kadar, mahkeme stenograflarına hukuki terimler öğretmeye çalıştı.