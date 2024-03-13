İş Bankası yatırımcılarına A, B, C grubu hisseleri için temettü ödemesi yapacak.

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Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.

İş Bankası da yatırımcılarına temettü ödemesi yapacak.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada ödenecek temettü tutarı şöyle belirlendi:

Tablo: KAP

Şirket, KAP’a yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

*Yönetim kurulumuzun 12 Mart 2024 tarihinde aldığı kararla 2023 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına 01 Nisan 2024 tarihinde başlanması hususlarının genel kurulun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

*Yönetimin kurulunun kâr dağıtım teklifi, ilgide kayıtlı 04 Mart 2024 tarihli özel durum açıklamamız ekinde yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanında belirtildiği üzere, iznin alınmış ve prosedürlerin tamamlanmış olmasına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulmanın yanı sıra bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr’de , MKK’nın EGKS portalında ve şubelerimizde hissedarlarımızın incelemesine sunulmaktadır.

*KAP sistemindeki teknik kısıt nedeniyle kurucu intifa senetlerine dağıtılması öngörülen 9.515,59 TL tutarındaki kâr payı, ‘imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılan kâr payı’ kalemi altında gösterilmiştir.