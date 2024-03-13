CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntüleriyle ilgili üç kişi ifadeye çağrıldı.

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Desteler halindeki paraların sayıldığı görülen videolar dün sosyal medyada paylaşılmıştı.

Başkanlık iddiayı yalanlayarak görüntünün 2019’da kaydedildiğini ve söz konusu paranın başkanlık binasının alımıyla ilgili olduğunu savunmuştu. Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra İstanbul başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

TRT Haber‘in aktardığına göre para sayma görüntülerindeki kişilerden eski CHP il başkanı yardımcısı Özgür Nas, eski danışman Can Poyraz ve CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.