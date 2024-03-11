CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine soruşturma açıldı.

Fotoğraf: X

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen, desteler halindeki paraların sayıldığı görülen videolar dün sosyal medyada paylaşılmıştı.

Ama CHP İstanbul İl Başkanlığı iddiaları yalanlayarak görüntünün 2019’da kaydedildiğini ve söz konusu paranın partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğunu söyledi.

Bugün bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklamamızdır. pic.twitter.com/IwJXxodvlB — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) March 11, 2024

Savcılık harekete geçti

Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra İstanbul Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın paylaştığı açıklama şöyle:

“‘Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı’ notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.”