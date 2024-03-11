CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine soruşturma açıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen, desteler halindeki paraların sayıldığı görülen videolar dün sosyal medyada paylaşılmıştı.
Ama CHP İstanbul İl Başkanlığı iddiaları yalanlayarak görüntünün 2019’da kaydedildiğini ve söz konusu paranın partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğunu söyledi.
Savcılık harekete geçti
Bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra İstanbul Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Başsavcılığın paylaştığı açıklama şöyle:
“‘Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı’ notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatıldı.”