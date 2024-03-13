Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl 60 bin 242 mükellefin farklı vergi türlerinde 47 milyar 47 milyon 75 bin 721 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiğini tespit etti.

Fotoğraf: AA

Saptanan bu matrah üzerinden mükellefler için tarhı istenilen vergi tutarı (vergi alacağı) 17 milyar 452 milyon 475 bin 513 lira, kesilmesi önerilen ceza tutarı ise 37 milyar 220 milyon 156 bin 577 lira hesaplandı.

İncelemeler sonucunda tarhı istenen 17.4 milyar liralık vergi tutarının yüzde 67.2’sini katma değer vergisi (KDV), yüzde 10’unu kurum vergisi, yüzde 8.5’ini özel tüketim vergisi (ÖTV) ve yüzde 7.9’unu geçici kurumlar vergisi oluşturuyor.

AA’nın haberine göre VDK’nun geçen yıl incelediği vergi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 84.4 artarak 236 bin 797’ye çıktı. Vergi Denetim Kurulu, Risk Analiz Sistemi’ne dayanarak, her yıl olağandışı hesap hareketleri, ihbarlar gibi verilere bakıp mükelleflerin vergi matahlarını inceliyor. 2023’te belirli vergi türleri ya da vergileme dönemlerine ilişkin gerçekleştirilen sınırlı inceleme sayısı 195 bin 799 oldu. İncelemelerin 40 bin 998’ini ise birden fazla vergi dönemi ve çok sayıda vergi türüne ilişkin yürütülen tam inceleme işlemleri oluşturdu.

Vergi türleri itibarıyla bakılınca, mükellefin beyan ettiği matrah ile inceleme sonucu belirlenen matrah arasında en fazla fark KDV’de tespit edildi. KDV’deki matrah farkı 18 milyar lirayı aştı. Kurumlar vergisinde 7.4 milyar lira, geçici kurumlar vergisinde 6.9 milyar lira, damga vergisinde ise 5 milyar liralık matrah farkı hesaplandı.