Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros adlı kedinin katili İbrahim Keloğlan’ın serbest kalmasını sağlayan karar için hayvanları koruma kanununa atıf yaparak “Bugüne kadarki en yüksek ceza” dedi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki ‘Ağaoğlu My World Europe’ sitesinde doğup büyüyen altı yaşındaki Eros, site sakini İbrahim Keloğlan tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Bugün yargılandığı duruşmada Keloğlan’a iyi hal indirimiyle iki yıl altı ay hapis cezası verildi. Serbest bırakılan Keloğlan’a yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Adalet bakanı X hesabından kararla ilgili şunları dedi:

* Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz.

