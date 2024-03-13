İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Eros isimli kediyi katleden İbrahim Keloğlan’a iyi hal indirimiyle iki yıl altı ay hapis cezası verildi. Serbest bırakılan Keloğlan’a yurt dışına çıkış yasağı kondu.

‘Ağaoğlu My World Europe’ sitesinde doğup büyüyen altı yaşındaki Eros, site sakini İbrahim Keloğlan tarafından dövülerek öldürülmüştü.

Tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için kamuoyu emsal niteliğinde bir ceza bekliyordu.

Keloğlan’ın yargılandığı davanın duruşması 10:30’da Küçükçekmece Adalet Sarayı’nda görüldü. Hayvanseverler adliyeye akın etti ve “Eros için adalet” sloganları attı.

Savcı mütalaasında ‘sanığın kediyi kaçmasına rağmen ısrarla takip ettiğini ve canavarca hislerle öldürdüğünü’ belirterek üst sınırdan ceza ve tutuklama talep etti.

Sanık savunmasında, “Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldik” dedi: “Daha önceki ifademi tekrar ediyorum. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık psikolojik çöküntüden dolayı öfke ve cinnet haliyle hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Ancak olaydan sonra hakkımda karar verilmesinin ardından her fırsatta dağlık ve köylük alalarda mama alıp hayvanları besledim. Bu bana terapi gibi geldi. Bunlarla yetinmeyip bir hayvan barınağına bağışta bulundum. Elimden geldiğince bunları yapmaya devam edeceğim. Psikolojik destek alacağıma söz veriyorum. Bu olay yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiler”

Hakim sanığı “İçinden geleni söyle, ezber yapma” diyerek uyardı.

Sanık ‘kaçmadığını ve devlete güvendiğini’ söyledi: “Alacağım hiç bir cezanın şimdiye kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Söylediğim her şey doğru ve gerçektir. Çok pişmanım. Hatamı kabul ediyorum. Benim hala kedim var. Bu olaydan önce de kedim vardı. Bunların hepsi mevcut delillerle sabittir. Ben zaten hayvan sevgisi olan bir insanım”

Mahkeme heyeti iyi hal indirimiyle iki yıl altı ay hapis cezasına hükmetti. Keloğlan yurt dışına çıkış yasağıyla salıverildi.