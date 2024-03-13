Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibi, Şırnak İdil’de trafik kazası geçirdi. Bir polis yaşamını yitirdi, ikisi polis üç kişi de yaralandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Şırnak’ta miting düzenledi.

Mitingdeki konuşması sona erdikten sonra Mardin’e geçen Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ın İdil ilçesinde trafik kazası geçirdi.

İHA’nın haberine göre kazada ilk belirlemelere göre bir polis hayatını kaybetti, ikisi polis üç kişiyse yaralandı.

Erdoğan, Mardin’deki mitinginin bitiminde kazayla ilgili şunları dedi:

“Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum.”