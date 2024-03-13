Fenerbahçe, Union St. Gilloise maçına üç eksikle çıkacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda 3-0 yendiği Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımıyla taraftarı önünde karşılaşacak.
Ülker Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20:45’te başlayacak.
Üç eksik var
Fenerbahçe’de yarınki maçta üç isim forma giyemeyecek.
Sakat Çağlar Söyüncü ve Joshua King’in yanısıra Belçika’daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic kadroda yok.
Sakatlığını atlatan Becao’nun kadroya girmesi bekleniyor.
UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da kadroda yok.
Fenerbahçe’nin kadrosu
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şöyle:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.