Akşam Postası / 13 Aralık 2023

Ligler 19 Aralık’ta başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerin 19 Aralık’ta başlayacağını açıkladı.

RTÜK’ten CHP’nin TRT şikayetine ret: ‘Ceza vermemek için 40 takla atıyor’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT Haber’i ‘haber değil yorum yaptı’ gerekçesiyle şikayet eden CHP’nin başvurusunu ‘usul hatası’ diyerek reddetti.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 18 bin 608’e yükseldi

Gazze yönetimi, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısının 18 bin 608’e yükseldiğini açıkladı.

Ankaragücü: PFDK’ya sevk edilen iki kişi personelimiz değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca dahil 13 kulüp görevlisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu.

Eyüp Aksu’nun ‘en az yüzde 100 zam’ talebi ‘yanlış anlaşılmış’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yanlış anlaşıldığını söyleyerek, taksimetre ücret tarifelerine ‘yüzde 100 değil yüzde 65’ zam istediğini ifade etti.

BM İklim Zirvesi’nde ilk kez ‘fosil yakıtlardan uzaklaşma’ çağrısı yapıldı

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda (COP28) fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısının yer aldığı anlaşma taslağı onaylandı.

Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Barış akademisyeni Murat Sevinç için göreve iade kararı

‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi’deki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Murat Sevinç hakkında göreve iade kararı verildi.

Brooklyn Nine-Nine’nın yıldızı Andre Braugher hayatını kaybetti

Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Street, Men of a Certain Age ve Glory gibi dizilerle tanınan oyuncu Andre Braugher hayatını kaybetti.