AKP’li belediyeden bakan yardımcısının ‘dostuna’ milyonluk ihale

MEHMET BARAN KILIÇ

AKP’li Pendik Belediyesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu’nun ‘dostu’ İsak Baydaroğlu’nun şirketine 1 milyon 375 bin liralık ihaleyi pazarlık usulüyle verdi.

Pendik Belediyesi.

Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 24 Kasım’da ‘Şahitlik Filmleri Yapımı’ isimli bir ihale düzenledi.

İhale, özel olarak davet edilen firmaların teklif verebildiği ’21F’ pazarlık usulüyle yapıldı.

1 milyon 375 bin liralık sözleşme

İhale, 1 milyon 375 bin lira tutarla RNA İletişim Danışmanlık ve Reklam Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne verildi. Sözleşme 6 Aralık’ta imzalandı.

İstanbul Ticaret Odası’nda yer alan bilgilere göre RNA İletişim’in sahibi İsak Baydaroğlu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Baydaroğlu’nun ‘dostum’ olarak tanımlıyor.

Dostum İsak Baydaroğlu’nun evladı Fuat’ın ve Lale kızımızın nikah akitlerine şahitlik ettik.



Rabbim genç çiftimize iki cihan mutluluğu versin. pic.twitter.com/fkBw38IoiE — Münir Karaloğlu (@munirkaraloglu) September 2, 2019

Karaloğlu 2009-2013 yıllarında Van, 2013-2016 yıllarında Bursa ve 2016-2020 yıllarında Antalya valiliği yaptı. Kendisi ayrıca 2020-2022 yıllarında Diyarbakır Belediyesi’nin ‘kayyım belediye başkanlığı’nı yürüttü. Mayıs 2023 seçimlerinden sonra da içişleri bakan yardımcısı olarak atandı.

Baydaroğlu’na kamu kurumlarından ihale yağmış

RNA İletişim, 2011’den bu yana kamu kurumlarından 65 ihale aldı. Bunların 58’si pazarlık usulüyle yapıldı. İhalelerin önemli bir bölümünün İstanbul ve Kocaeli’ndeki AKP’li belediyelerden alındı.

Ayrıca, Karaloğlu’nun Diyarbakır Belediyesi başkanlığını yürüttüğü dönemde de alınan bazı ihaleler mevcut.

Alınan ihalelerin toplam değeri 23 milyon 613 bin lira.

RNA İletişim’in aldığı ihalelerden bazıları şöyle: