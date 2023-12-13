Bir şirketten daha halka arz başvurusu

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

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Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre Kıraç Galvaniz, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.

Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 45.000.000 lira nominal değerli payların ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor.

Galvanizlemek ‘madensel bir parçayı paslanmaktan korumak için galvaniz banyosuna batırıp erimiş çinko ile kaplamak’ anlamına geliyor.