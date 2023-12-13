RTÜK’ten CHP’nin TRT şikayetine ret: ‘Ceza vermemek için 40 takla atıyor’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT Haber’i ‘haber değil yorum yaptı’ gerekçesiyle şikayet eden CHP’nin başvurusunu ‘usul hatası’ diyerek reddetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’sa ‘hem bireysel hemde kurumsal olarak şikayet dilekçesi verdiklerini’ belirterek usul hatası olmadığını söyledi: “RTÜK, TRT’ye ceza vermemek için 40 takla atıyor. Ama bu işin peşini bırakmayacağız.“

TRT Haber, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın görüşmesini, “Değişim sloganıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Özel, CHP’de değişen bir şey olmadığını bir kez daha ortaya koydu” yorumuyla sunmuştu. CHP ‘taraflı’ habercilik suçlamasıyla TRT’yi RTÜK’e şikayet etmişti.

RTÜT, CHP’nin şikayetini redderek şu yanıtı verdi: “Şikayet dilekçesi incelendiğinde söz konusu dilekçenin şahsınızca oluşturulduğu görülmüş olup mezkûr başvurunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nce yapılan kurumsal nitelikli bir başvuru mu yoksa şahsınız tarafından gerçekleştirilen bireysel nitelikli bir başvuru mu olduğu konusunda tereddüt hasıl olduğundan söz konusu şikayetiniz ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamıştır”

RTÜK, usul hatasının giderilmesi üzerine şikayete konu olan TRT Haber yayınının üst kurul uzmanlarınca inceleneceğini de bildirdi.

Bulut, karara şu tepkiyi verdi: “TRT’nin yanlı, tarafsızlığı çiğneyen haberiyle ilgili RTÜK’e, kurumsal olarak da bireysel olarak da şikâyet dilekçesi verdik. Ortada bir suç var ve bu suçu ihbar ediyoruz, ancak RTÜK Başkanı, suça bakmak yerine, başvurana bakıyor. TRT Yönetimi suç işliyor, denetim görevi olan RTÜK de şikâyetleri görmezden gelerek bu suça ortak oluyor. RTÜK, TRT’ye ceza vermemek için 40 takla atıyor. Ama bu işin peşini bırakmayacağız.“