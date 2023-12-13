Barış akademisyeni Murat Sevinç için göreve iade kararı

‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi’deki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Murat Sevinç hakkında göreve iade kararı verildi.

1128 akademisyenle birlikte 11 Ocak 2016’da yayınlanan ‘Bu suça ortak olmayacağız‘ bildirisine imza atan Murat Sevinç, 7 Şubat 2017’de Ankara Üniversitesi’ndeki görevinden kanun hükmünde kararname (KHK) kararıyla ihraç edilmişti.

22’inci İdare Mahkemesi, Murat Sevinç için göreve iade kararı verdi. Kararın kesinleşmesi için istinaf mahkemesi ve Danıştay tarafından da onaylanması gerekiyor.