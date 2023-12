Brooklyn Nine-Nine, Homicide: Life on the Street, Men of a Certain Age ve Glory gibi dizilerle tanınan oyuncu Andre Braugher hayatını kaybetti.

Braugher, 61 yaşında yaşamını yiritdi.

Yer aldığı son yapımlardan biri olan Brooklyn dizisindeki Captain Raymond Holt rolüyle tanınan Braugher’ın çok sayıda ödülü bulunurken 11 de Emmy Ödülü adaylığı vardı.