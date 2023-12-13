Eyüp Aksu, taksi tarifelerine ‘en az yüzde 100 zam’ istedi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre ücret tarifelerinin ‘en az yüzde 100’ zamlanması gerektiğini söyledi.

Eyüp Aksu. Fotoğraf: AA

Hürriyet’e konuşan Aksu “Taksimetre ücret tarifelerinin en az yüzde 100 artmasını istiyoruz. Böylece toplu taşımadan farklı olalım, aramızdaki makas kapansın” dedi.

Plaka fiyatlarının da artması gerektiğini söyleyen Aksu şöyle konuştu: “Algı operasyonları nedeniyle taksi plakası fiyatlarında gerileme oldu. Faizlerin yüksek olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sürekli 5 bin yeni plaka arz edilmesine yönelik hamleleri plaka fiyatlarını düşürüyor. Biz belediyeden bu plakaları ihaleye girerek aldık. O tarihlerde gayrimenkul, arsa, dolar gibi enstrümanları kıyaslarsak 20 milyon lira olmalı. Her şey yüzde 100-200 arttı, taksi plakası gerçek değerinde değil.”

Aksu’nun dediğine göre taksi plakaları beş yıl önce 1,5 milyon liraya satılırken şu an 6,3 milyon liraya alıcı bulamıyor.

Taksi tarifelerine son zam Ağustos 2023’te yapılmıştı. Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıkmıştı.