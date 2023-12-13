Brian Cox, Filistinli şairin ölmeden önce yazdığı şiiri okudu

İskoç aktör Brian Cox, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 44 yaşındaki Filistinli akademisyen ve şair Rıfat Alareer’in ölmeden önce yazdığı ‘Ölmem Gerekirse’ başlıklı şiirini okudu.

Son olarak ‘Succession’ dizisinde acımasız medya patronunu canlandırdığı ‘Logan Roy’ karakteriyle hafızalara kazınan Emmy ve Altın Küre ödüllü aktör, 7 Aralık’ta İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden şair Rıfat Alareer’in kısa süre önce yazdığı ‘Ölmem Gerekirse’ başlıklı şiirini okudu.

Cox’un şiir okuduğu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Filistin Edebiyat Festivali’nin paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Brian Cox reads If I Must Die, by beloved Palestinian poet, teacher and martyr Refaat Alareer.



Refaat was killed on December 7th by an Israeli airstrike.



This was the last poem he published. pic.twitter.com/sMVocn3nGA — Palestine Festival of Literature (@PalFest) December 12, 2023

Gazze İslam Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü olan ve diğer derslerinin yanı sıra Shakespeare dersleri de veren Alareer, aynı zamanda Gazze’deki yazarları yurtdışındaki akıl hocalarıyla buluşturan ve onlara deneyimleri hakkında İngilizce öyküler yazmalarında yardımcı olan ‘Biz bir sayı değiliz’ projesinin kurucularından biriydi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyine başlattığı kara harekatından birkaç gün sonra “Gazze’den ayrılmayı reddettiğini” açıklayan Alareer, son röportajlarından birinde söylediği şu sözlerle hafızalara kazınmıştı:

“Çok zor ve karanlık bir süreç. Su yok, Gazze’den dışarı çıkamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor toplu bir şekilde intihar mı edelim, İsrail’in istediği bu mu? Ben bunu yapmayacağım. Ben bir akademisyenim ve evimdeki en sert şey büyük ihtimalle kitap ayracı. Ama İsrail bizi suçluyor, katletmek için kapı kapı dolaşıyor. Yapabileceğim en son şey de olsa kitap ayracımı İsrail askerlerine karşı kullanacağım. Herkes çaresiz hissediyor ve kaybedecek bir şeyimiz yok.”

Alareer, İsrail’in 7 Aralık’ta Gazze’nin doğusundaki Şucaiyye kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

Alareer, sosyal medya hesabından ölümünden kısa bir süre evvel kaleme aldığı ‘Ölmem Gerekirse‘ başlıklı şiirini paylaşmıştı.

Cox’un da bugün okuduğu şiirin sözleri şu şekilde:

“Benim ölmem gerekiyorsa

Sen yaşamalısın,

Hikayemi anlatmak için,

Eşyalarımı satıp,

Bir parça kumaş ve biraz da ip almak için.

Beyaz olsun yapacağın uçurtma, uzun kuyruklu…

Böylece, Gazze’de bir çocuk,

Kimseye,

Kendi bedenine bile veda edemeden giden babasını bekleyen bir çocuk

Gözündeki cennetle, havada süzülürken görsün o uçurtmayı

Senin benim için yaptığın uçurtmayı.

Ve bir anlığına şunu düşünsün,

Dünyaya sevgiyi geri getiren bir melek var.

Ben öleceksem,

Ölümüm umut getirsin,

Bir masal olsun…”