Akşam Postası / 12 Kasım 2023

İsrail’in saldırılarında 11 bin 180 Filistinli öldü: 4 bin 609’u çocuk

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 11 bin 180’e yükseldi.

Akdeniz’e düşen ABD uçağındaki beş asker öldü

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Akdeniz’e düşen ABD askeri uçağındaki beş personelin öldüğünü duyurdu.

Bill Gates’e göre beş yıl içinde herkesin ‘kişisel asistanı’ olacak

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates’e göre herkesin beş yıl içinde yapay zeka destekli bir kişisel asistanı olacak.

Erdoğan: Yargıtay başkanıyla görüştük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AYM-Yargıtay krizine ilişkin yaptığı yeni açıklamada Yargıtay başkanıyla görüştüğünü, gerekli olması durumunda Anayasa Mahkemesi başkanıyla da görüşeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca bu krizde ‘ağırlık Yargıtay’da’ dedi.

İstanbul’da barajların doluluk oranında artış

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış, baraj doluluk oranını bir miktar artırdı.

Fenerbahçe’nin efsanelerinden Akgün Kaçmaz hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Akgün Kaçmaz hayatını kaybetti.

Ev sahibi kiracısını öldürdü

İzmir’in Torbalı ilçesinde ev sahibi tartıştığı kiracısını öldürdü.

Arda Güler’in sakatlığı kulüp doktorunu işinden etti

Real Madrid Kulübü, 2017 yılından bu yana takım doktoru olan Hırvat Niko Mihic’in görevine son verirken, bu kararın arkasında Arda Güler’in sakatlıklarının etkili olduğu iddia edildi.