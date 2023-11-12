Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 12 Kasım 2023

İsrail’in saldırılarında 11 bin 180 Filistinli öldü: 4 bin 609’u çocuk

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 11 bin 180’e yükseldi.

Fenerbahçe milli araya lider giriyor

Akdeniz’e düşen ABD uçağındaki beş asker öldü

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Akdeniz’e düşen ABD askeri uçağındaki beş personelin öldüğünü duyurdu.


Bill Gates’e göre beş yıl içinde herkesin ‘kişisel asistanı’ olacak

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates’e göre herkesin beş yıl içinde yapay zeka destekli bir kişisel asistanı olacak.

Kentsoylu mecburiyetlerinin felaketi üzerine bir oyun

Erdoğan: Yargıtay başkanıyla görüştük

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AYM-Yargıtay krizine ilişkin yaptığı yeni açıklamada Yargıtay başkanıyla görüştüğünü, gerekli olması durumunda Anayasa Mahkemesi başkanıyla da görüşeceğini söyledi. Erdoğan ayrıca bu krizde ‘ağırlık Yargıtay’da’ dedi.

Bir adım, bir adım daha… Bir ‘dip’ olmayabilir!

İstanbul’da barajların doluluk oranında artış

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış, baraj doluluk oranını bir miktar artırdı.

Akciğer nakilli Aygün Mengelli: Organ bağışı pandemide bile daha fazlaydı

Fenerbahçe’nin efsanelerinden Akgün Kaçmaz hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Akgün Kaçmaz hayatını kaybetti.

Deneyimli garantör devletten Filistin’e garanti

Ev sahibi kiracısını öldürdü

İzmir’in Torbalı ilçesinde ev sahibi tartıştığı kiracısını öldürdü.

Evliya Çelebi’nin izinde, bu kez yazıda

Arda Güler’in sakatlığı kulüp doktorunu işinden etti

Real Madrid Kulübü, 2017 yılından bu yana takım doktoru olan Hırvat Niko Mihic’in görevine son verirken, bu kararın arkasında Arda Güler’in sakatlıklarının etkili olduğu iddia edildi.

SON HABERLER

Akşam Postası / 17 Şubat 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Döner ustasından Murat Kurum’a ekonomi dersi

İstanbul’da bir döner ustası, kendisinden oy isteyen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kuruma, geçinemediğini söyledi ve son 22 yılda ekonominin nereden nereye geldiğini anlattı.