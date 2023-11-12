Akdeniz’e düşen ABD uçağındaki beş asker öldü

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Akdeniz’e düşen ABD askeri uçağındaki beş personelin öldüğünü duyurdu.

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AA’nın haberine göre EUCOM açıklamasında, “Bir ABD askeri uçağı, askeri eğitim kapsamında rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında kırıma uğrayarak Akdeniz’e düştü. Uçaktaki beş askeri personelin tamamı öldü” dendi.

Olayın hemen ardından yakındaki ABD askeri uçak ve gemilerinin dahil olmasıyla arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz’e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış ve bölgede tatbikatlara başlamıştı.