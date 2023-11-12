Fenerbahçe’nin efsanelerinden Akgün Kaçmaz hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Akgün Kaçmaz hayatını kaybetti.

Akgün Kaçmaz. (Fenerbahçe)

Türkiye Futbol Federasyonu, Kaçmaz’ın hayatını kaybetmesine ilişkin yazılı açıklama paylaştı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Akgün Kaçmaz’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Akgün Kaçmaz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.”

Birer kez A Milli Takım ve A2 Milli Takım, dördü de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere toplam altı müsabakada ay-yıldızlı formayı terleten Akgün Kaçmaz, kulüp kariyerindeyse 10 sezon Fenerbahçe forması giydi. Kaçmaz, ayrıca Hacettepe, Karagümrük, Schwaben Augsburg ve Bandırmaspor’da oynadı.

Akgün Kaçmaz’ın vefatı nedeniyle Fenerbahçe Kulübü de mesaj yayımladı. Açıklamada Kaçmaz’ın yarın Marmaris’te düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.