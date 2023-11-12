Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe milli araya lider giriyor

Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe, 0-0 biten mücadelenin ardından aldığı bir puanla yeniden liderliğe yükseldi.

Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 12’nci haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşılaştı. 


Son iki mücadeleden mağlup ayrılan Fenerbahçe, Hatayspor’a 2-1 yenilen Galatasaray’ın puan kaybetmesiyle birlikte liderliği almak istiyordu.

Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. 

Puanını böylece 31’e yükselten sarı lacivertliler, aynı puandaki Galatasaray’ı averajla geçti.

Fenerbahçe’nin +23, Galatasaray’ınsa +14 averajı bulunuyor.

Böylece milli araya lider giren Fenerbahçe, ara sonrası Karagümrük’ü konuk edecek.

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