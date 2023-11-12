Fenerbahçe milli araya lider giriyor

Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe, 0-0 biten mücadelenin ardından aldığı bir puanla yeniden liderliğe yükseldi.
Süper Lig’in 12’nci haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşılaştı.
Son iki mücadeleden mağlup ayrılan Fenerbahçe, Hatayspor’a 2-1 yenilen Galatasaray’ın puan kaybetmesiyle birlikte liderliği almak istiyordu.
Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.
Puanını böylece 31’e yükselten sarı lacivertliler, aynı puandaki Galatasaray’ı averajla geçti.
Fenerbahçe’nin +23, Galatasaray’ınsa +14 averajı bulunuyor.
Böylece milli araya lider giren Fenerbahçe, ara sonrası Karagümrük’ü konuk edecek.