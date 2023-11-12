İsrail’in saldırılarında 11 bin 180 Filistinli öldü: 4 bin 609’u çocuk

İsrail’in Gazze’ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 11 bin 180’e yükseldi.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından, İsrail ağır bir karşı saldırı başlatmıştı.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, önce günlerce Gazze’yi ağır bir şekilde havadan vurmuş, ardından da kara harekatı başlatmıştı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama paylaştı.

AA’nın açıklamadan aktardığına göre, İsrail saldırılarında Gazze’de 7 Ekim’den bu yana öldürülenlerin sayısı 4 bin 609’u çocuk, 3 bin 100’ü kadın olmak üzere 11 bin 180’e yükseldi.

Saldırılarda 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybetti.

Ayrıca saldırılarda yüzde 70’i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı 28 bin 200’e çıktı.