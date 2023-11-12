Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da barajların doluluk oranında artış

İstanbul’da dün etkili olan sağanak yağış, baraj doluluk oranını bir miktar artırdı.

Fotoğraf: AA

İSKİ, kentte dün ve bu sabah etkili olan yağmurun aylardır düşüş trendinde olan baraj doluluk oranını bir miktar artırdığını açıkladı.


12 Kasım baraj doluluk oranına göre, cumartesi günü (dün) yüzde 16,18 olan barajların genel doluluk oranı bugün 0,25’lik artışla yüzde 16,43 seviyesine çıktı.

Ağustos sonunda yüzde 29,22 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, eylül sonunda yaklaşık 6,5 puan azalarak yüzde 22,7’ye gerilemişti. Sıcaklıkların eylül sonrasında da ortalamanın üzerinde devam etmesinin etkisiyle kasım ayında yüzde 17’nin de altına düşmüştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da yarın ve çarşamba günleri de sağanak yapış bekleniyor.

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