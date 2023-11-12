Yaramazlara biraz batar!

Ev sahibi kiracısını öldürdü

İzmir’in Torbalı ilçesinde ev sahibi tartıştığı kiracısını öldürdü.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

AA’nın haberine göre, Ayrancılar Mahallesi’nde 38 yaşındaki Ahmet Alkan ile 79 yaşındaki ev sahibi İ.U. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştı.


Tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibi, kiracısını silahla vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan ev sahibini yakalamak için çalışma başladı.

SON HABERLER

Akşam Postası / 17 Şubat 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Döner ustasından Murat Kurum’a ekonomi dersi

İstanbul’da bir döner ustası, kendisinden oy isteyen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı Murat Kuruma, geçinemediğini söyledi ve son 22 yılda ekonominin nereden nereye geldiğini anlattı.