Akşam Postası / 11 Mayıs 2022

Erdoğan: Türkiye’nin en büyük 10 ekonomiye girmesi, 2023’teki tercihe bağlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023’te yapılacak tercihe bağlıdır” dedi.

DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi

‘Casusluk’ suçundan tutuklanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan tahliye edildi.

Biden, Türkiye’ye F-16 satmak için Kongre’den onay istemiş

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satmak için ABD Kongresi’den onay istedi.

Enflasyon tahminleri tutmayan Nebati, çareyi destek istemekte buldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonla mücadele kapsamında yarın sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

İkinci Uzungöl faciası: Aşudu Deresi ‘turizm’ için ‘parsel parsel’ katledilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Malatya’nın Darende ilçesinde ‘ikinci Uzungöl vakası’ diye adlandırılabilecek bir projeyi hayata geçirdi.

DEVA Partisi’ne miting engeli: Evrakla oynandı; verilen meydan haritada bulunamadı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep’te 21 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan miting için alan başvurusunun önce kabul gördüğünü, daha sonra bunun değiştirildiğini duyurdu.

Seçimlere girebilecek parti sayısı arttı

Görsel: Diken

Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre seçimlere girebilme koşullarını taşıyan siyasi parti sayısı 24’ten 27’ye çıktı.

Ukrayna’dan Rus gazı hamlesi: Avrupa’ya sevkiyat sekteye uğrayabilir

Ukrayna, Avrupa’ya giden Rus gazının üçte birinin geçtiği noktada sevkiyatı durduracak.

İBB yetkilileri: Karadeniz turunda kamu kaynağı kullanılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, başkan Ekrem İmamoğlu’nun üç günlük Karadeniz gezisinde ‘kamu kaynağı kullanılmadığını’ söyledi.

Avrupa’da birçok uçuşta maske zorunluluğu kalkıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) havacılık ve sağlık kurumları, 16 Mayıs’tan itibaren uçaklarda ve havalimanlarında maske zorunluluğunun kaldırılmasını tavsiye etti.

Eskişehir’de valiliğin etkinlik yasağına dava

Eskişehir Halkevi, valiliğin 9 Mayıs’ta 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklama kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle idare mahkemesinde dava açtı.

İçişleri’nden Özdağ hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılarla ilgili açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinden geriledi

Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat düşüşleri ve Çin’deki salgın önlemlerinin enerji fiyatlarının soğumasına yol açması nedeniyle ABD’de enflasyon 40 yıllık zirveden geriledi.