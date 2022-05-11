McDonald’s Türkiye, Katarlı şirkete satıldı

Anadolu Grubu Holding, McDonald’s Türkiye’yi Boheme Investment GmbH şirketine sattı.

Fotoğraf: tripadvisor.com

Anadolu Restoran şirketi, tek başına Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yapıyordu.

Şirketin açıklamasında McDonald’s restoranlarının tümü için bugün Boheme Investment GmbH şirketiyle pay devir sözleşmesi imzalandığı bildirildi. Devir sözleşmesinde hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon dolar olması öngörülüyor.

Açıklama şöyle: “Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100’ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye’deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak Şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Pay devrinin tamamlanması pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olup, devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanması öngörülmektedir.

55 milyon liraya satıldı

Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100’ünü temsil eden payların devir bedeli, 54 milyon 5 bin dolar üzerinden Anadolu Restoran’ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir. Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon USD olması öngörülmektedir.

Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya’da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana’nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana’nın, Katar’daki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır.”