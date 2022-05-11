ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinden geriledi

Dayanıklı tüketim mallarındaki fiyat düşüşleri ve Çin’deki salgın önlemlerinin enerji fiyatlarının soğumasına yol açması nedeniyle ABD’de enflasyon 40 yıllık zirveden geriledi.

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Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı.

Mart ayında TÜFE yüzde 8,5 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesinde kaydedilmişti.

Aylık bazda nisan ayında enflasyon yüzde 0,3 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,2 olmuştu.

BloombergHT’nin aktardığına göre gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon göstergeleri de beklentilerin üzerinde geldi.

Buna göre ABD’de aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,4’lük beklentiye karşın yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise beklentilerin 0,2 puan üzerinde yüzde 6,2 olarak kaydedildi.

’50 baz puan’ mesajları artıyor

Fed Mayıs toplantısında 2000 yılından beri ilk kez 50 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı.

Başkan Jerome Powell Haziran ve Temmuz toplantılarında da faiz oranlarında 50’şer baz puanlık artışın masada olduğu sinyalini vermişti.

Fed’in de yakın takip ettiği PCE enflasyonu Mart’ta yıllık yüzde 6,6 artmıştı. Bu oran, 50 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedilmişti.

Enflasyon verisi öncesi Fed üyelerinden gelen son açıklamalar 50 baz puanlık artışı sinyallerinin güçlendiğini göstermişti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic önümüzdeki iki toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışı görmeyi istediğini söyledi.

Bostic Fed’in gelecekte ipotek teminatlı menkul kıymet satışı yapmaya açık olması gerekliliğini de kaydetti. Christopher Waller ise faiz artış sürecinin Volcker anı olmadığını, ekonominin bu artışlara dayanabileceğini bildirdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de iki toplantıda 50’şer baz puan faiz artırımı söylemine destek verdi. Mester yine de enflasyonun yüksek kalması durumunda 75 baz puanlık artışa açık kapı bıraktı.