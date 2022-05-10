ABD’de benzin fiyatlarında rekor artış

Amerikan Otomotiv Birliği (AAA) verilerine göre benzinin ortalama fiyatı galon (3,7 litre) başına 4,37 dolar, motorin fiyatları ise 5,50 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzinin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 47 arttı. Rekor artış, enflasyonist baskıların yoğunlaşacağına dair endişeleri de artırdı.

Enflasyon benzin fiyatlarına yansıyor

Geçen ay ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesine ulaşmıştı. Benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da ABD’deki benzin fiyatlarının yukarı yönde hareket etmesine neden olan bir faktör olarak öne çıkmıştı.

AA’nın haberine göre son veriler, benzin fiyatlarındaki artışın devam ettiğini gösterdi.

Sürüş sezonu başlıyor

ABD’de yaz aylarında yapılan yoğun karayolu yolculuklarını tarif etmek için kullanılan ‘sürüş sezonu’nun üç hafta içinde başlaması bekleniyor. Artan benzin fiyatlarının bazı yolculuklara kısıtlama getirmesi öngörülse de bu yıl Amerikalıların geçen yıla göre daha fazla yolculuk yapması bekleniyor.

Enerji Enformasyon İdaresi’nin geçen ay yayınladığı verilere göre, ABD’deki motorlu araç kullanıcılarının nisandan eylülü günlük 9,2 milyon varil benzin harcaması bekleniyor.

Bu rakam, 2021’e kıyasla yüzde 0,8’lik artışa karşılık geliyor.