Bir günde dokuz can kaybı, 1670 vaka

Türkiye’de son 24 saatte 1.670 yeni vaka kayda geçerken, dokuz kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 129 bin 362 test yapıldı, 1.711 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
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