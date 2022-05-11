Erdoğan: Türkiye’nin en büyük 10 ekonomiye girmesi, 2023’teki tercihe bağlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin gelişmekte olan ülke zincirini kırıp dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi, 2023’te yapılacak tercihe bağlıdır” dedi.

Erdoğan daha önce birçok kez Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğini iddia etmişti.

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Partisinin genel merkezinde konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Şimdi tüm bu emeklerin, mücadelelerin, fedakarlıklarının asıl meyvesini toplayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz. 2023 seçimlerinin öncekilere göre farkı buradan geliyor. Bu seçim; AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemli.

* (Kılıçdaroğlu) Muhalefet adına yeni ve daha iddialı bir hedef ortaya koydu. Kavga etmeye geldiğini açıkça söyledi. Bu zatın eleştirilerine bakıyor, gerektiğinde hak ettiği cevabı veriyoruz. Uzunca zamandır bu zatın söyledikleri yalan, yanlış.

* Bunun dışında ‘Ya bana katılın, ya önümden çekilin’ açıklamasını farklı yere koyuyorum. Ülkemizi kalkındırmak için gerektiğinde yedi düvelle kavga ettik. Milletin emanetine sahip çıkmak için canımız pahasına mücadele ortaya koyduk.

* ‘FETÖ’cüler kaldığımız yeri bombalamadılar mı? Korumalarımızı şehit etmediler mi? Biz Atatürk Havalimanı’na geldiğimizde bay Kemal, FETÖ’cülerin desteğiyle çıkıp gitti. Bu böyle ürkek, korkak, pısırık, zavallı birisidir. ‘Yeri geldi vesayet odaklarıyla, yeri geldi terör örgütleriyle kavga ettik’ diyor. Biz ettik biz, sen edemezsin.

* Kimi çıkıyor sığınmacı düşmanlığı üzerinden insani tüm değerleri ayaklar altına alan nefret suçları işliyor, kimi çıkıyor artık gizleyemediği kibriyle herkesi ötekileştiriyor.

* Ülkemizde şu anda muhacir olarak bulunan bu insanları biz ne Bay Kemal’in dedikleriyle ne onun yandaşlarının dedikleriyle bu ülkeden bu görevde olduğumuz sürece asla geri itmeyiz, ötelemeyiz.

* Bay Kemal senin dün söylediğin bugün yoktur. Biz farklı bir medeniyetten geliyoruz. Bu medeniyette muhacirlik ve ensarlık var. Onun için de biz şu anda adeta ölümden ölüm beğen diyenlerin kovduğu, ülkelerinden kaçıp bize sığınan bu kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da yine aynı şekilde korumaya devam edeceğiz.

* Bu kardeşlerimizden kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler geri döneceklerdir. Silah dayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal.

Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bilen, duyan gerek Suriyeli, Iraklı, Afgan bir gönül huzuru içine giriyorlar.

* Onların ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

* Sıkıntılar kalıcı değil.

* Biz bugüne kadar milletimize hiç yalan söylemedik.